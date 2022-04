Harburg

06:30 Uhr

Die Schloßstraße in Harburg ist jetzt offiziell eine Spielstraße

Die Schloßstraße in Harburg ist nun ein verkehrsberuhigter Bereich. Grund dafür sind einige Unfälle, die sich in der schmalen Straße ereignet hatten.

Plus In der Schloßstraße in Harburg hat es in den vergangenen Jahren einige Unfälle gegeben. Ein verkehrsberuhigter Bereich soll die Gefahrenstelle entschärfen.

Von Celine Theiss

Die Schloßstraße in Harburg ist jetzt offiziell ein verkehrsberuhigter Bereich. Grund dafür sind einige Unfälle von Verkehrsteilnehmern aller Art, die sich in der eng bebauten Straße ereignet hatten. Auf Vorschlag der Polizei Donauwörth wurde geprüft, ob die Straße alle Anforderungen dafür erfüllt. Nun steht das blau-weiße Schild.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen