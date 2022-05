Harburg-Ebermergen

vor 49 Min.

Termin für Dorfladen-Eröffnung in Ebermergen steht

Plus Das Dorfladen-Projekt in Ebermergen hat sich verzögert. Was die Gründe sind und wann es jetzt losgehen soll.

Nach einigen Verzögerungen steht nun der Termin, an dem der Dorfladen in Ebermergen eröffnet werden soll. Der Arbeitskreis, der sich um das Projekt kümmert, will mit dem Geschäft am Freitag, 8. Juli, starten.

