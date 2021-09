Ebermergen: Dorfladen soll noch in diesem Jahr starten

Plus Ein Dorfladen soll in Ebermergen eingerichtet werden. Das Projekt hat zuletzt neuen Schwung bekommen.

Der Dorfladen in Ebermergen soll im Dezember starten. Dieses Ziel haben sich die Verantwortlichen des Projekts gesetzt, das durch die Corona-Pandemie zwischenzeitlich gebremst wurde, nun aber neuen Schwung bekommen hat. Dieser Eindruck drängte sich bei einer Infoveranstaltung auf.