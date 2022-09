Firmen in Harburg müssen bald mehr Gewerbesteuer zahlen

Plus Der Harburger Stadtrat hat beschlossen, den Satz für die Gewerbesteuer zu erhöhen. Warum die Kommunalpolitiker keine andere Möglichkeit sehen.

Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Stadt Harburg. Die legt fest, wie hoch der Satz ist, den die Unternehmen zu zahlen haben. Nach oben gesetzt wird dieser Wert nur selten, denn schließlich sollen Steuerzahler am Ende nicht unnötig belastet oder gar verärgert werden. Deshalb war es den Mitgliedern des Harburger Stadtrats sichtlich unangenehm, dieses "heiße Eisen" in die Hand zu nehmen.