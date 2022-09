Kalte Duschen, keine Sauna: So will Harburg Energie sparen

Plus Die Stadt Harburg veröffentlicht ihr Energiesparkonzept und setzt bereits einige Maßnahmen um. Darauf müssen sich Bürgerinnen und Bürger einstellen.

Die Energiekrise zwingt die Städte und Gemeinden, ihren Energiebedarf zu senken. Damit das gelingen kann, muss an vielen Stellen eingespart werden und es braucht neue Konzepte. Zusätzlich schreibt der Bund seit 1. September den Kommunen gewisse Handlungen vor, um Energie zu sparen. Die Stadt Harburg hat bereits einzelne Maßnahmen beschlossen und umgesetzt. Für die Bürgerinnen und Bürger sind die Auswirkungen durchaus spürbar und sichtbar.