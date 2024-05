Unfall zwischen Traktor und Motorrad: Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Motorradunfall zwischen Großsorheim und Möggingen ist eine Motorradfahrerin verletzt worden. Sie musste in die Augsburger Uniklinik geflogen werden.

Ein 21-jähriger Traktorfahrer und eine 45-jährige Motorradfahrerin sind am Samstag auf der Kreisstraße DON 16 in Fahrtrichtung Möggingen unterwegs gewesen. Als der Traktorführer mit seinem Fahrzeug nach links in Richtung Möggingen abbog, wollte die Frau mit ihrem Motorrad den Traktor links überholen, touchierte hierbei jedoch dessen linke Fahrzeugseite und flog laut Polizei förmlich über den Traktor.

Sie schlitterte anschließend in den Straßengraben und kam dort mit dem Kraftrad zum Liegen. Der Traktorfahrer gab an, links geblinkt zu haben. Der Blinker wurde zur weiteren Auswertung sichergestellt. Die Motorradfahrerin erlitt bei dem Sturz eine Becken- und Rippenfraktur. Sie musste mit dem Hubschrauber in das Universitätsklinikum Augsburg geflogen werden. Der Fahrer des Traktors blieb indes unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf etwa 17.000 Euro. (AZ)

