Wolfgang Krebs ist Sahnehäubchen des Harburger Schützenfestes

Plus Zum Finale des 350. Jubiläums haben die Harburger Schützen einen besonderen Gast: Der Kabarettist Wolfgang Krebs bringt das ganze Zelt zum Beben. Womit er das schafft.

Den Harburger Schützen, die mit einem großartigen Fest ihr 350-jähriges Bestehen feierten, haben zum Geburtstag viele gratuliert. Die prominentesten aber überbrachten erst zum Finale ihre Glückwünsche: Horst Seehofer, Hubert Aiwanger, Markus Söder und sogar Alt-Kanzlerin Angela Merkel. Nicht ganz persönlich zwar, aber doch sehr nahe dran. In diese Rollen schlüpfte nämlich Kabarettist Wolfgang Krebs. Kabarett im Bierzelt - geht das überhaupt? „Und wie“, waren sich die annähernd tausend Besucherinnen und Besucher nach einem amüsanten Abend einig.