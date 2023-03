Staudheims Jüngste trumpfen auf

Sebastian Zinsinger holt Gaumeistertitel bei Lichtgewehrmeisterschaft.

Am 11. März durften die Nachwuchsschützen aus dem Gau zur Meisterschaft in der Disziplin Lichtgewehr antreten. In der Lichtgewehrdisziplin starten alle Jungschützen unter zwölf Jahren und wechseln dann in den Luftgewehrbereich, sobald sie den Anschlag erfolgreich erlernt haben.

So auch die Nachwuchstalente aus Staudheim. Fünf Neulinge traten zu ihrer ersten offiziellen Meisterschaft an. Ausgetragen wurde diese an den Ständen des Vereins von Edelweiß Haselbach. In der Klasse „Schüler männlich m20“ schaffte Sebastian Zinsinger das Glanzstück. Er errang mit zwei Serien von 71 und 67 Ringen mit Abstand den ersten Platz und darf sich nun Gaumeister 2023 nennen. Sein männlicher Mitstreiter Pius Wenninger trat, da noch etwas jünger, in der Klasse „Schüler männlich m26“ an. Er belegte den zweiten Platz in seiner Altersgruppe, den er sich mit zwei Serien von 49 und 31 Ringen erkämpfte.

Die gute Mischung der Staudheimer Lichtgewehrjugend bildeten die drei Schützinnen Ayleen Acikgöz, Helena Schlupf und Theresa Weiss. Helena Schlupf und Ayleen Acikgöz traten in der Klasse „Schüler weiblich w21“ an. Dort herrschte eine wahre Leistungsdichte, was die beiden Schützinnen aus Staudheim auch bemerkten. Sie erkämpften sich zwei gute Mittelplätze in ihrer Gruppe. Ayleen erreichte mit 46 und 52 Ringen in den Einzelserien den vierzehnten Platz und Helena belegte knapp dahinter Platz 16 mit gesamt 88 Ringen. Das Bild rundete Theresa Weiss in der Klasse „Schüler weiblich w27“ ab. Als Jüngste der drei Schützinnen belegte sie in ihrer Altersklasse ebenfalls einen guten Mittelplatz in der Starterliste. Sie schoss sich mit Serien von 32 und 33 auf den achten Platz.

Bei allen Startern gilt nun abzuwarten, wie das Qualifikationslimit zur oberbayerischen Meisterschaft ausfällt. (AZ)