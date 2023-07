Autofahrerin landet bei Unfall im Straßengraben

Nahe Heroldingen verunglückt eine Pkw-Fahrerin in der Nacht. Die Frau landet mit ihrem Auto im Graben, kommt aber einigermaßen glimpflich davon.

Einigermaßen glimpflich hat eine Autofahrerin in der Nacht auf Samstag einen Unfall nahe Heroldingen überstanden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau, die aus dem Ries stammt, gegen 2.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Huisheim in Richtung Heroldingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam die 29-Jährige nach der Abzweigung nach Heroldingen von der Fahrbahn ab. Der Pkw rauschte etwa drei Meter tief in den Straßengraben.

Die Frau erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Den Wagen barg ein Abschleppunternehmen aus dem Graben. (AZ)