Start für den Ausbau der Kreisstraße bei Heroldingen: Das ist geplant

Plus In Heroldingen gab es am Montag den Startschuss für den Ausbau an der Kreisstraße nach Ronheim. Der Weg dahin war holprig.

Von Celine Theiss

Bereits fünf Jahre zuvor wurde geplant, heuer wird gebaut. Die Kreisstraße zwischen den Harburger Stadtteilen Heroldingen und Ronheim wird nun erneuert - zumindest zum Teil. Zu groß waren die Schäden, die durch den Ausweichverkehr von der B25 verursacht wurden. Doch nicht nur die Verbindung soll saniert werden, auch die Straßenführung in Heroldingen wird geändert und ein Geh- und Radweg bis zum Weiler Katzenstein soll entstehen. Mit dem offiziellen Spatenstich am Montagvormittag wurden die Baumaßnahmen in die Wege geleitet.

