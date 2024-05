Holzheim

Holzheim will heuer kleine Brötchen backen

In der Lechgemeinde Holzheim soll heuer mehr geplant, als investiert werden, da in den kommenden Jahren etliche groß-projekte anstehen.

Plus 2024 soll vor allem ein Jahr der Planung sein. Kleinere Projekte sollen umgesetzt werden, größere stehen später an. Was den Haushalt belastet und bei welchen Punkten Geld in die Kasse kommt.

Von Daniel Weigl

Das Jahr 2024 wird in der Gemeinde Holzheim ein Planungsjahr bleiben, bei dem allerdings viele finanziell kleinere Projekte umgesetzt werden. So lautet der allgemeine Tenor bei den Haushaltsberatungen für das aktuelle Jahr. „Wir machen das, was wir machen müssen und vielleicht noch ein bisschen mehr“, erklärte Bürgermeister Josef Schmidberger jetzt im Holzheimer Gemeinderat.

Da in den kommenden Jahren mehrere größere Projekte wie beispielsweise der Breitbandausbau, die Erschließung des Gewerbegebiets „Stadel-Schmidkreppe“ und der Bau einer Hackschnitzelheizung umgesetzt werden sollen, ist vor allem der Vermögenshaushalt heuer etwas kleiner angesetzt als noch in den Vorjahren. Zu den Zahlen: Der Gesamthaushalt der 1240-Einwohner Gemeinde Holzheim mit seinen Ortsteilen Bergendorf, Riedheim, Stadel und Pessenburgheim beträgt rund 5,3 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt ist mit rund 3,6 Millionen Euro angesetzt (Vorjahr rund 3,5 Millionen Euro). „Auch für die nächsten Jahre wird das ungefähr so bleiben, was zeigt, das wir konstant gute Einnahmen generieren“, freut sich Schmidberger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

