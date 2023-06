Holzheim/Neuhausen ob Eck

Holzheimer Sänger singt Duett mit Kraftklub beim Southside-Festival

Plus Dominik Oßwald aus Holzheim performte spontan mit Kraftklub vor 50.000 Menschen. Für seinen Auftritt feiern ihn die Fans, aber auch die Band.

Als sich die Rap-Rock-Band Kraftklub beim Southside-Festival wieder einen Fan für das Glücksrad sucht, steht Dominik Oßwald ganz nah vor der Bühne parat. Der Holzheimer, der mit seiner Band Lärmliebe in der Region bekannt ist, hat schon mehr als zehn Konzerte der Band besucht und weiß, dass nun wieder nach einem Fan gesucht wird, der eine Aufgabe für die Band drehen muss. Mit dem Schild "Ich dreh' am Rad gegen Nazis" steht er im Publikum, das mehr als 50.000 Menschen umfasst. Was er in diesem Moment noch nicht ahnt: Wenige Minuten später wird der 30-Jährige vor dieser Menge mit einer seiner Lieblingsbands performen.

Das Glücksrad ist bei den Kraftklub-Konzerten der Programmpunkt, an dem die Band auch mal improvisiert. Denn dort geht es um einen Song, der gedreht und anschließend gespielt werden muss. Normalerweise ist dann die Arbeit für den jeweiligen Fan getan – es gibt ein Bild und danach geht es wieder ins Publikum zurück. Doch der Holzheimer nutzt die Gelegenheit: "Ich habe einfach mal gefragt, ob wir zusammen performen wollen", erzählt Oßwald. Felix Brummer, Sänger der Band, ist überrascht und überlegt kurz, lenkt aber schnell ein. "Er hat mir dann das Mikro in die Hand gedrückt und dann mit mir gemeinsam den Song gesungen", sagt Oßwald. Vor über 50.000 Menschen, die springend und in Moshpits vor der Bühne abgehen, singt der Holzheimer mit Kraftklub den Song "Alles Wegen Dir" vom Album "In Schwarz".

