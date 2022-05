28-Jähriger bei Betriebsunfall in Pessenburgheim verletzt

In einer Firma in Pessenburgheim stoßen zwei Fahrzeuge zusammen. Ein Beschäftigter muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Beschäftigter eines Betriebs im Holzheimer Ortsteil Pessenburgheim hat sich bei einem Unfall wohl schwere Verletzungen zugezogen. Nach Erkenntnissen der Polizei stieß der 28-Jährige, der am Donnerstagnachmittag mit einem voll beladenen Hubwagen unterwegs war, im Bereich eines Eingangstors zu einer Halle mit einer sogenannten Elektroameise zusammen. Mit dieser fuhr ein 46-Jähriger, der dort Arbeiten durchführte. Bei der Kollision verletzte sich der 28-Jährige am Knie und am Sprunggelenk. Nach der medizinischen Erstversorgung brachte der Rettungsdienst das Opfer ins Krankenhaus. (AZ)