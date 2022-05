Huisheim

vor 35 Min.

Gemeinde Huisheim will heuer keine neuen Schulden machen

In Huisheim wird derzeit das neue Baugebiet "Kapellenfeld II" erschlossen. Es ist das größte Projekt der Gemeinde in diesem Jahr.

Plus Ein neues Baugebiet, die Fortsetzung der Dorferneuerungen und die Kindergartenerweiterung - das und mehr steht 2022 in der Gemeinde Huisheim an.

Von Wolfgang Widemann

Die Einnahmen sind stabil, die Aufgaben groß - und die finanzielle Situation ist geordnet. So lässt sich die Situation der Gemeinde Huisheim in diesem Jahr zusammenfassen. Zu den Projekten, welche die Kommune anpackt beziehungsweise weiterführt, gehören unter anderem die Dorferneuerungen in Huisheim und Gosheim sowie ein neues Baugebiet. Der Gemeinderat genehmigte den Haushalt einstimmig.

