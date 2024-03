Doppeltes Medaillenset für den TSV Wemding

Junge Judokas kämpfen bei den schwäbischen Meisterschaften und erzielen mehrere Treppchenplatzierungen.

Zu den diesjährigen schwäbischen Meisterschaften der Altersklasse U 13 reisten die Wemdinger Nachwuchsjudokas nach Memmingen, um sich mit über 80 Kämpfern zu messen. Mit einer Ausbeute von insgesamt sechs Medaillen konnte Jugendleiterin Sophie Fischer am Ende hochzufrieden sein.

Bei den schwäbischen Titelkämpfen in Memmingen ging es nicht nur um Medaillen, sondern auch um die Qualifikation zur südbayerischen Meisterschaft. Entsprechend motiviert traten die Kämpfer des TSV Wemding auf die Matte. Bei den Mädchen konnten sich Violetta Meinert und Lea Kaufmann dank souverän geführter Kämpfe die Goldmedaillen in ihren Gewichtsklassen sichern. Neben starken Wurftechniken zeigten sie auch eine überlegene Bodenarbeit. Jana Graf musste sich durch die Trostrunde kämpfen, sicherte sich durch eine schnelle Wurftechnik am Ende noch die Bronzemedaille. Bei den Jungen überzeugte Lorenz Letsch durch eine hervorragende Ausdauer, da er mehrere Kämpfe über die volle Kampfzeit jeweils für sich entscheiden konnte. Am Ende durfte er sich über Silber freuen. Alexander Mittl hatte mit dem Losglück und starken Gegnern zu kämpfen. In der mit 20 Kämpfern stärksten Gewichtsklasse war in der Trostrunde Schluss.

Nachwuchs des TSV Wemding beeindruckt die Verantwortlichen

Eine Gewichtsklasse höher startete Benno Eireiner, der seinen ersten Kampf am Ende mit einem Haltegriff für sich entscheiden konnte. Nach einer Niederlage reichte es in der Trostrunde immerhin zu einem guten fünften Platz.

Kay Mayer setzte sich mit spektakulären Wurftechniken sowohl in den Gruppenkämpfen als auch im Halbfinale durch. Im Finale unterlag er gegen einen erfahrenen Gegner, freute sich aber über den Vizemeistertitel. Daniel Hüttinger und Quinn Ellrich traten in der gleichen Gewichtsklasse an. Nach einer Auftaktniederlage kämpften sich beide in der Trostrunde bis zum kleinen Finale. Hüttinger musste sich am Ende mit dem fünften Platz begnügen, während sich Ellrich noch über Bronze freuen durfte.

Jugendleiterin Sophie Fischer war beeindruckt von den gezeigten Leistungen und gratulierte den Kindern vor Ort zu ihrem erfolgreichen Abschneiden.

