Bekannte Betrugsmasche ist bei Kaisheimer Ehepaar erfolgreich

Kein Enkeltrick, aber ein Tochtertrick: Betrügerinnen oder Betrüger bringen ein Ehepaar aus Kaisheim dazu, eine vierstellige Summe auf ein fremdes Konto zu überweisen.

Das Ehepaar aus Kaisheim erstattete am Donnerstag bei der Polizei Donauwörth Anzeige wegen Betrugs. Die Frau wurde laut Polizei am Dienstag von einer ihr unbekannten Nummer via SMS kontaktiert und aufgefordert, per Whatsapp-Nachrichtendienst weiter zu schreiben. Die Person gab sich in der folgenden schriftlichen Konversation als die Tochter des Paares aus und schilderte dringlich, dass sie bis 20 Uhr eine wichtige Überweisung tätigen müsse, jedoch nicht genug Geld habe. Der Anfang 60-jährige Ehemann überwies 2034 Euro auf ein fremdes Konto. Die Donauwörther Beamten ermitteln. (AZ)