Kaisheim

12:00 Uhr

Wird alte Turnhalle in Kaisheim wegen der Energiekrise geschlossen?

Wo lässt sich im Rathaus und in den anderen öffentlichen Gebäuden in der Marktgemeinde Kaisheim Energie einsparen? Diese Frage beschäftigte den Gemeinderat.

Plus Der Gemeinderat in Kaisheim diskutiert über mögliche Energiesparmaßnahmen. Ein Vorschlag: Im Rathaus soll es eine Vier-Tage-Woche geben.

Von Wolfgang Widemann

In der Energiekrise soll alles auf den Prüfstand. Jeder schaut, wo er Strom-, Erdgas- und Erdölverbrauch senken kann. Unter diesen Vorzeichen haben zwei Gemeinderäte in Kaisheim eine Reihe von Vorschlägen und Anregungen eingebracht, um Ressourcen und damit auch Geld zu sparen. In der Aussprache im Gemeinderat standen nun die Sporthallen, die Straßenbeleuchtung und der Rathausbetrieb im Mittelpunkt.

