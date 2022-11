Kaisheim

Gemeinde Kaisheim will die komplette Sportanlage erneuern

Die Aschenbahn und das Rasenspielfeld in Kaisheim sind ebenso in die Jahre gekommen wie der benachbarte Hartplatz. Nun soll die komplette Sportanlage erneuert werden.

Plus In Kaisheim wird seit Jahren über die Sanierung der Sportanlage gesprochen. Jetzt soll das Projekt angepackt werden. Doch noch sind viele Punkte offen.

Von Wolfgang Widemann

Die Sportanlage in Kaisheim oberhalb der Graf-Heinrich-Schule ist rund 50 Jahre alt. Dies sieht man dem Gelände auch an. Die Spielfelder, die Laufbahn und die anderen Bereiche sind an vielen Stellen marode. Nun hat der Marktgemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung den Willen bekundet, die gesamte Anlage komplett zu erneuern. Die Kosten werden aktuell auf über zwei Millionen Euro geschätzt. Bevor das Thema angepackt wird, sind nach Auskunft von Bürgermeister Martin Scharr aber noch einige offene Punkte zu klären.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

