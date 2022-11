Trotz Protest bleibt die Kita-Gebührenerhöhung in Kaisheim bestehen

In der Gemeinde Kaisheim macht eine Elterninitiative gegen höhere Betreuungsgebühren mobil. Eine erneute Diskussion im Gemeinderat bleibt aus.

Es bleibt - zumindest vorerst - dabei: Für den Kindergarten, die Kinderkrippe und die Grundschüler-Mittagsbetreuung in Kaisheim müssen die Eltern deutlich höhere Gebühren zahlen. Dies hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Zuvor hatte die Elterninitiative, die sich gegen die Erhöhung wendet, mobil gemacht. In der Ratssitzung am Dienstagabend war das Thema aber dann schnell vom Tisch.

Im Sommer hoben die Verantwortlichen der Kommune die Gebühren für die Kinderbetreuung deutlich an. Am höchsten fällt die Steigerung bei der Mittagsbetreuung aus. Begründung ist die schlechte Finanzlage der Gemeinde. Man sei von der übergeordneten Behörde (Landratsamt) angehalten, die Einnahmen zu verbessern.

Manche Familie in der Gemeinde Kaisheim müsste über 800 Euro pro Monat zahlen

Die Gebührenerhöhung trifft manche Familien hart. Wer sein Kind dort an fünf Tagen in der Woche bis 16 Uhr unterbringt, muss 273 statt zuvor 100 Euro bezahlen. Vor allem bei einer Reihe von Eltern, die mehrere Kinder in diesem Alter haben und die Einrichtungen nutzen, löste die Anhebung Entsetzen aus. Sie müssten in der Spitze mehr als 800 Euro pro Monat aufbringen. Dem Vernehmen nach nahm eine größere Zahl an Eltern ihre Sprösslinge deshalb aus der Mittagsbetreuung.

Vor dem Kaisheimer Rathaus hatte die Elterninitiative dieses Plakat aufgestellt. Foto: Wolfgang Widemann

Gleichzeitig formierte sich eine "Elterninitiative gegen Kinderbetreuungs-Gebührenerhöhung", kurz EKG. Sie sammelt inzwischen Unterschriften und verteilte nach eigenen Angaben rund 3000 Flugblätter im Gebiet der Marktgemeinde. Die Initiative stellt fest: "Es ist sehr fraglich, ob die Gebührenerhöhung in 2022 in Kombination mit den zahlreichen Abmeldungen den Kaisheimer Haushalt so stark entlasten kann, wie gewünscht." Die Gesamtschulden der Kommune würden ohnehin nur um etwa ein Prozent reduziert. Die negativen und sozialen Auswirkungen auf zahlreiche Familien seien "demgegenüber um ein Vielfaches höher anzusehen". Die Gebühren in Kaisheim lägen deutlich über den Tarifen in zahlreichen anderen Kommunen der Region.

Grüne bringen Antrag in den Kaisheimer Gemeinderat ein

Die Bitte der EKG, die Gebührenerhöhung zurückzunehmen, griffen die Grünen im Gemeinderat auf. Deren Mitglied Andre Schäfer brachte nun einen entsprechenden Antrag ein. Die Höhe der Tarife sei vor allem für die finanziell schwache Bevölkerungsgruppe von existenzieller Bedeutung. Aufgrund der gestiegenen Lebenserhaltungskosten sehe man eine bezahlbare Kinderbetreuung als unverzichtbaren Baustein einer sozial ausgewogenen Kommunalpolitik.

Eigentlich halte man es grundsätzlich für fragwürdig, Gebühren in diesem Bereich zu verlangen, so Schäfer, da ein völliger Verzicht im Kaisheimer Gemeinderat aber nicht mehrheitsfähig sei, wolle man wenigstens die Rücknahme der Anhebung zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Dies habe zwar Konsequenzen auf die Finanzen, sei aber aus Sicht der Grünen vertretbar.

Keine neuen Fakten, also auch keine Diskussion im Gemeinderat in Kaisheim

Bürgermeister Martin Scharr übergab das Wort sogleich an Franz Christ, Geschäftsleiter im Rathaus. Der stellte fest, dass sich die Sachlage seit dem Beschluss des Gemeinderats im Sommer nicht geändert habe und der Antrag auch keinen Vorschlag enthalte, wo im Falle einer Rücknahme der Erhöhung die Mehrausgaben an anderer Stelle eingespart werden können. Laut Gemeindeordnung hätte die Angelegenheit damit auch nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden müssen. Bürgermeister Scharr sagte, da es keine neuen Erkenntnisse gebe, werde es in der Sitzung auch keine Diskussion geben. Der Rathauschef bat direkt zur Abstimmung über den Antrag der Grünen. Fünf Ratsmitglieder stimmten für diesen, neun dagegen.

An die 50 Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgten die Sitzung des Gemeinderats in Kaisheim. Foto: Wolfgang Widemann

Somit war nach nicht einmal zehn Minuten der Tagesordnungspunkt abgehakt. Ein Großteil der knapp 50 Zuhörerinnen und Zuhörer - vor allem Mütter, Väter und Großeltern von Kindern, die Kaisheimer Einrichtungen besuchen - verließ daraufhin wieder den Saal. Zurück blieben am und im Rathaus mehrere gedruckte Plakate der EKG. Auf diesen war zu lesen: "Haushalt saniert ... Familie ruiniert" oder "Keine Kostendeckung auf Kinderkosten".

Das Thema Gebühren soll bei einer Klausur des Kaisheimer Gemeinderats nochmal erörtert werden

Später in der Sitzung erläuterte der Bürgermeister auf eine Wortmeldung von Gemeinderat Josef Mayer hin, wie es aus seiner Sicht bei dem Thema weitergehen könnte. Im Rat sei man sich bereits im Sommer einig gewesen, die Reaktionen auf die Gebührenerhöhungen abzuwarten und nach einem halben oder dreiviertel Jahr eine Zwischenbilanz zu ziehen. Man könne die Sache im Dezember im Rahmen einer geplanten Klausur nochmals diskutieren. Für das Jahr 2022 könne man die Erhöhung ohnehin nicht rückgängig machen.