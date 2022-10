Kaisheim

vor 17 Min.

Große Recyclinghöfe in Nordschwaben haben eine Sogwirkung

Der Abfallwirtschaftsverband hat nach rund 30 Jahren den Recyclinghof in Kaisheim aufgegeben. Im Bild: AWV-Werkleiter Gerhard Wiedemann (links) und Bürgermeister Martin Scharr.

Plus Durch die neuen, großen Recyclinghöfe im AWV-Gebiet sinken die abgelieferten Mengen in den kleinen Sammelstellen. In Kaisheim ist nun nach 30 Jahren Schluss.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Wo Bürgerinnen und Bürger über Jahrzehnte ihren Sperrmüll, ausrangierte Elektrogeräte und Altmetall ablieferten, stehen jetzt die Gerätschaften für den Winterdienst. Die Wertstoffcontainer sind aus der hölzernen Halle verschwunden. Der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Nordschwaben hat den Recyclinghof in Kaisheim aufgegeben. Dies passierte - wie bereits gemeldet - im Einvernehmen mit der Gemeinde. Der Schritt ist Folge eines veränderten Verhaltens, das in der ganzen Region in den Einrichtungen des AWV zu beobachten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen