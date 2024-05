Nessie Tausendschön mit dem Besten aus all den Jahren

Plus Kabarettistin spielt mit Gitarrist William Mackenzie im Kaisheimer Thaddäus. Ein roter Faden war nicht zu erkennen, doch die Zuschauer waren begeistert.

Als sie das erste Mal zur Kleinkunstbühne Thaddäus nach Kaisheim kam, war sie mit Betreiber Jürgen Panitz Steinpilze sammeln. Wann das war, blieb beider Geheimnis. Mit ihrer Wertschätzung für die „kleine Bühne beim Gefängnis“ hielt Nessie Tausendschön nicht zurück, als sie nun wieder einmal zu Gast war. „Wir präsentieren heute Abend die besten Stücke aus all den Jahren“, kündigte die Kabarettistin an. Musikalisch begleitete sie der virtuose Gitarrist William Mackenzie.

„Tausendschön“ ist eine der vielen Bezeichnungen, die der Volksmund für das bescheidene Gänseblümchen kennt. Allerdings ist „das kabarettistische Naturereignis“, wie sie auch schon mal in einer Laudatio bei einer Ehrung genannt wurde, alles andere als ein kleines, unscheinbares Mauerblümchen. Sie punktet mit einer begeisternden Mischung aus Kabarett, Gesang, Musik und Tanz. William Mackenzie erwies sich als stimmiger musikalischer Begleiter mit Gitarren und Elektrobass.