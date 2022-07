Klimakrise vor der Haustür: Jeder weiß, was er tun muss

Plus Die Marke von 40 Grad werden wir nächste Woche im Kreis Donau-Ries nicht reißen. Alarmzeichen, dass wir unser Handeln ändern müssen, gibt es auch ohne Rekordwert.

Es muss nächste Woche nicht wirklich die Marke von 40 Grad geknackt werden, um zu realisieren: Wir leben über unsere Verhältnisse und die Rechnung dafür erhalten wir jedes Jahr aufs Neue. Es wird immer heißer, immer trockener, immer extremer. Mensch, Tier und Natur leiden darunter. Längst sind wir an einem Punkt angekommen, an dem das eigene Handeln nicht nur überdacht, sondern sich komplett verändern muss. Denn die Rechnung wird immer teurer und irgendwann ist sie nicht mehr auszugleichen.