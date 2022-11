Barbara Geppert führt weiter die Frauenliste im Donau-Ries-Kreis

Die Frauenliste im Kreis hat ihre Vorsitzende neu gewählt. Barbara Geppert wurde bestätigt.

Die Donau-Rieser Frauenliste hat bei ihrer Jahreshauptversammlung den Vorstand neu gewählt. Einstimmig wurde die Führungsriege um die Vorsitzende Barbara Geppert bestätigt.

Neben Geppert gehören dem Vorstand weiter an: 2. Vorsitzende Gisela Riehle, Kassiererin Sonja Kuban, Schriftführerin Silvia Gollmer sowie die Beisitzerinnen Regina Ziegler-Thum und Sabine Handl. Rechnungsprüferinnen bleiben Christine Trollmann und Heidi Hager.

Bericht aus dem Frauenhaus Nordschwaben über die aktuelle Situation vor Ort

Im Jahresbericht wurde auf die Aktivitäten der vergangenen Monate zurückgeblickt. Neben den aktuellen Informationen von Barbara Geppert aus dem Kreistag berichtete Regina Thum-Ziegler über die bayerische Liste der Frauenlisten und deren neue Strukturierung. Eindringlich wies sie auf die Notwendigkeit hin, sich an der Petition der Parite zur anstehenden Wahlrechtsreform zu beteiligen.

Nach der coronabedingten Zwangspause findet am Freitag, 25. November, zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen erneut eine Veranstaltung mit dem Frauenhaus Nordschwaben statt. Es wird über die aktuelle Situation des Hauses und ihrer Bewohnerinnen unter den gerade so erschwerten Bedingungen berichtet. (AZ)