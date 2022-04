DZ-Leseraktion zum 1. Mai: Schicken Sie uns Ihre Maibaum-Bilder

Endlich darf wieder in den Mai getanzt werden. In dieser Nacht haben vor allem verliebte Burschen ihren großen Auftritt. Wir suchen die schönsten "Maierle".

Auf was hat man nicht alles verzichten müssen – wegen Corona, dieser Seuche, die knapp zwei Jahre weite Teile unseres Lebens bestimmt hat. Hochzeiten fielen ins Wasser, runde Geburtstage wurden abgesagt, Stadtfeste konnten nicht gefeiert werden, Konzerte fielen aus, ja selbst an Weihnachten gab es schon Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Auch der Tanz in den Mai konnte oder eher durfte in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt nicht stattfinden. Dass dieser Brauch in der Region äußerst beliebt ist, zeigt sich auch in den zahlreichen Ankündigungen von Maifeiern, die derzeit in der Redaktion eintrudeln. Die Sehnsucht bei den ausrichtenden Gruppen und Vereinen scheint groß zu sein.

Heuer darf man endlich wieder dieser Tradition nachgehen. Es ist aber auch eine schöne Sache: Denn dann treffen sich die Menschen, Groß und Klein sowie Jung und Alt, an den Dorfplätzen und scharen sich um den dort aufgestellten Baum und verbringen am Lagerfeuer ein paar gemütliche und unbeschwerte Stunden. Beim Übergang vom 30. April auf 1. Mai – Mainacht, Freinacht oder Walpurgisnacht genannt – wird gemeinhin aber auch so mancher Schabernack getrieben. Dass dabei nicht alles erlaubt ist, das dürfte mittlerweile allgemein bekannt sein.

Der gestellte Maibaum muss gelegentlich gegen Diebe verteidigt werden

Vor allem aber haben junge (oder gerne auch ältere) Burschen ihren großen Auftritt: Sie stellen nämlich ihrer Liebsten oder Angebeteten eine mit bunten Papierbändern geschmückte Birke vor das Haus. Gelegentlich muss das gute Stück auch gegen Diebe verteidigt werden, sodass so mancher Verliebte noch am frühen Morgen tapfer vor seinem Bäumchen wacht.

Diese Mühen sollen nicht ungewürdigt bleiben: Unsere Redaktion sucht die schönsten "Maierle", die in der Region gestellt wurden. Schicken Sie uns daher ein Foto von dem Baum, den Sie bekommen oder verschenkt haben - im besten Fall ist das Liebespaar mit auf dem Foto. Wir präsentieren die gesammelten Werke dann in der Zeitung und im Internet. Schreiben Sie bitte auch dazu, wer die beteiligten Personen waren und in welchem Ort der Maibaum gestellt wurde. Die E-Mail-Adresse lautet redaktion@donauwoerther-zeitung, Betreff: Maibaum. (AZ)