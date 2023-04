Aktion zum 1. Mai: Wir suchen das schönste Maierle

Verliebte aufgepasst: Unsere Redaktion sucht wieder die schönsten Liebeserklärungen der Mainacht. Schicken Sie uns ein Foto Ihrer aufgestellten Birken.

Die Liebesmaien wirken neben den mächtigen Maibäumen eher klein. Aber sie haben es in sich - zumindest emotional, nüchtern gesprochen. Es handelt sich dabei um Birken, die junge Männer ihrer Angebeteten als Liebesbeweis in der Nacht zum ersten Mai vor die Tür stellen. Die gesteckten Bäumchen sind stets junge Birken. Diese dienen als Symbol für Kraft und Lebenswillen - zudem ist die Birke der erste Baum, der nach dem Winter blüht.

Die Redaktion sucht auch heuer wieder die schönsten gesteckten Bäumchen samt Liebeserklärung im Landkreis Donau-Ries. Welcher Bursche gibt sich besonders viel Mühe mit dem Schmücken? Welche Birke ist besonders hoch? Oder hinter welchem Bäumchen steckt eine ganz besondere Geschichte? Machen Sie mit bei unserer Aktion und gewinnen Sie tolle Preise.

Mitmachen und gewinnen: Schicken Sie uns Ihr Maierle-Foto

Und so geht es: Sie schicken ein Foto von sich, Ihrem Schatz und dem Bäumchen an die Redaktion. Das Bild sollte mindestens 1 MB groß und im Format eine jpg-Datei sein. Bitte schreiben Sie unbedingt dazu, wer auf dem Bild zu sehen ist – mit Vor- und Zuname. Außerdem interessiert uns, wie alt Sie sind, wie lange Sie schon ein Paar sind, woher Sie kommen, wo der Baum steht, wer beim Aufstellen geholfen hat und ob es das erste Maierle ist. Wichtig ist auch, dass Sie eine Kontaktadresse mit Telefonnummer angeben. Die Bilder und Ihre Daten können Sie uns bis Sonntag, 7. Mai, zuschicken. Entweder per E-Mail an redaktion@donauwoerther-zeitung.de oder per Post an Donauwörther Zeitung, Heilig-Kreuz-Straße 14, 86609 Donauwörth. Stichwort: Maibaum.

Nach Einsendeschluss werden wir alle Bäumchen in der Zeitung und im Internet veröffentlichen und dann können unsere Leser für ihre Lieblingsbirke abstimmen. Die ersten drei Gewinner können sich wieder über tolle Preise freuen.

Mitmachen lohnt sich also! Deshalb: Maibaum aufstellen, Freund(in) überraschen, Bild machen, an die Zeitung schicken und es sich zu zweit richtig gut gehen lassen ...

