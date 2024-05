Europa-Union betont Zusammenhalt

Der Vorsitzende der Europa-Union Donau-Ries, Karl Heinz Eigen, mahnt zum Europatag am 9. Mai die Errungenschafte durch die Europäische Einigung an.

„Am 9. Mai feiern wir den Europatag und damit die Errungenschaften, die die Europäische Einigung den Menschen auch hier Donauwörth Kreis Donau Ries gebracht hat“, mahnt der Vorsitzende der überparteilichen Europa-Union Donau Ries, Karl Heinz Eigen, an. Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit - dadurch zeichne sich die Europäische Union wie kaum eine andere Weltregion aus.

Dass dies so ist, sei kein historischer Zufall. Es sei "das Ergebnis weitsichtiger und verantwortungsvoller Politik, die am 9. Mai 1950 begann“. Damals habe der französische Außenminister Robert Schuman seine Idee einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Anfang der Zusammenarbeit und der Freundschaften.

Zeit des Nationalismus hinter sich lassen

„Die Europäische Einigung war und ist die bewusste Entscheidung der europäischen Staaten, ihre von Nationalismus und Kriegen geprägte Vergangenheit hinter sich zu lassen und gemeinsam eine friedliche Zukunft aufzubauen“, betont der Vorsitzende der Europa-Union. Den Bürgerinnen und Bürgern der EU habe diese Entwicklung nicht nur Wohlstand gebracht, sondern auch eine große politische wie persönliche Freiheit.

„Mit großer Sorge sehen wir deshalb, dass extreme Parteien in Deutschland und Europa die gemeinsamen europäischen Werte ablehnen und die Europäische Union abschaffen wollen“, sagt Eigen. Die Europa-Union rufe deshalb alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, am 9. Juni zur Europawahl zu gehen "und eine proeuropäische Wahlentscheidung zu treffen“, so Eigen. (AZ)