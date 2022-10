Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Flüchtlingssituation im Landkreis Donau-Ries verschärft sich

Ein Koffer, eine Tüte mit Kleidern. Sehr viel mehr haben Flüchtlinge meist nicht dabei, wenn sie am Landratsamt in Donauwörth ankommen. Doch die Frage ist: Wo können sie erst einmal wohnen?

Plus Unerwartet viele Geflüchtete stranden wieder im Landkreis Donau-Ries. Doch es gibt kaum mehr freie Unterkünfte. Für November ist bereits ein weiterer Bus angekündigt.

Von Barbara Wild

Wenn in der ersten Novemberwoche ein Bus mit Flüchtlingen vor dem Landratsamt in Donauwörth ankommt, könnte es nicht für alle Hilfesuchenden eine Unterkunft geben. Zwischen 50 und 100 Menschen werden aus dem Ankerzentrum in Augsburg in den Landkreis verlegt. Doch hier gibt es nur noch wenige freie Plätze in den angemieteten Häusern. "Wir sind randvoll und es braucht eine große Kraftanstrengung, dass wir allen Menschen, die zu uns kommen, eine Bleibe bieten können", sagt Landrat Stefan Rößle. Wenn es irgendwie geht, wolle man vermeiden, dass wieder Turnhallen mit Betten bestückt werden müssen – vor allem, weil diese erst seit wenigen Wochen wieder frei sind.

