Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Immobilien im Kreis Donau-Ries: So teuer kann man wohnen

Die aktuell hochpreisigste klassische Immobilie im Landkreis Donau-Ries steht in Wemding. Wohnflächen von mehr als 300 Quadratmetern charakterisieren oft die teureren Immobilien.

Plus Sinkende Nachfrage und steigende Angebote bestimmen den Immobilienmarkt – auch in der Region. Welche Immobilien zum Verkauf stehen und wie Makler die Lage bewerten.

Von Lara Schmidler

Ein schickes Haus mit großem Garten in ruhiger, aber doch zentraler Lage – das ist ein Traum, der für viele in den vergangenen Jahren nicht erreichbar war. Nun könnte das Eigenheim aber doch wieder in greifbare Nähe rücken: Steigende Zinsen und die schwierige wirtschaftliche Lage haben im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass die Preise für Eigenheime und Eigentumswohnungen deutschlandweit um 5,8 Prozent gefallen sind. Dennoch gibt es weiterhin genug hochpreisige Immobilien – auch im Kreis Donau-Ries. Findet sich dafür ein Abnehmer?

Ja, sagt der Donauwörther Immobilienmakler Michael Streil. "Es kommt natürlich immer auf die Immobilie selbst an. Ich hatte schon Häuser im Millionenbereich, die bei der ersten Besichtigung gleich verkauft wurden. Die Frage ist immer, ob das Haus den Wert auch darstellt." Ein sanierungsbedürftiges Gebäude, dessen Preis im siebenstelligen Spektrum angesetzt werde, sei nicht so einfach zu verkaufen wie ein Haus, an dem keine größeren Arbeiten anfielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen