Krankenkasse Barmer gibt Tipps zum Thema Social Health

Damit es uns gut geht, brauchen wir andere Menschen. Darum gibt die Krankenkasse Barmer fünf Tipps für die soziale Gesundheit.

Wenn wir von Gesundheit sprechen, gehört das körperliche und seelische Wohlbefinden immer dazu. Aber das ist noch nicht alles: Damit es uns gut geht, brauchen wir andere Menschen, den Austausch im Kreis von Kolleginnen und Kollegen, mit Freundinnen, Freunden und Familie. Dieser oft vernachlässigte Gesundheitsaspekt hat sogar einen eigenen Namen: Social Health, die soziale Gesundheit. Gemeint sind unsere sozialen Kontakte, ein Gemeinschaftsgefühl oder das soziale Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Gerade in Zeiten von digitalem Arbeiten und Homeoffice ist der Blick auf Social Health besonders wichtig geworden. Die Krankenkasse Barmer hat dem Thema eine eigene Studie gewidmet, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt: In der Studie Social Health@work wird gemeinsam mit der Universität St. Gallen untersucht, wie sich das digitale Arbeiten auf die Gesundheit am Arbeitsplatz auswirkt.

Denn Menschen brauchen Menschen, um gesund zu bleiben. Wenn man die Kollegen nicht mehr persönlich trifft, fehlt der Austausch, so die Krankenkasse Barmer in der Mitteilung. Gäbe es dann auch noch im Privatleben wenig soziale Beziehungen, komme die soziale Gesundheit schnell aus dem Lot.

Social Health: Menschen brauchen Menschen, um gesund zu bleiben

Damit mangelnde soziale Kontakte nicht krank machen, sollten der sozialen Austausch mit anderen pflegen, denn der stärkt die innere Widerstandskraft, inspiriert und gibt Energie für den Arbeitsalltag. Barmer gibt fünf Tipps, um die soziale Gesundheit zu stärken:

Echte Treffen Wer im Homeoffice arbeiten muss oder will und seine Kolleginnen und Kollegen nur auf dem Bildschirm sieht, läuft schneller Gefahr, sich allein zu fühlen. Wichtig ist in diesem Fall mehr sozialen Austausch: immer wieder echte Treffen oder Bürotage einplanen, einen Lauftreff oder auch nur einen kurzen Plausch am Kaffeeautomaten initiieren. Dank und Komplimente Jeder Mensch freut sich über ein Dankeschön oder ein ernst gemeintes Kompliment. Die Krankenkasse rät dazu, nicht darauf zu warten, dass andere auf einen zukommen, sondern selbst den ersten Schritt zu wagen: Die Kollegin hat sich in ein Projekt richtig reingehängt? Loben Sie ihren Einsatz. Der Kollege fährt immer mit dem Fahrrad ins Büro? Zeigen Sie ihm Ihre Bewunderung. Das stärkt die Beziehung zu anderen und sorgt für positive Stimmung auf allen Seiten. Mehr Verbindlichkeit Weil wir immer erreichbar sind, neigen wir dazu, Meetings und Verabredungen spontan abzusagen oder zu verschieben. Barmer rät, berufliche und private Termine wenn möglich einzuhalten. Das zeigt den anderen, dass sie die Zeit wert sind und dass man verlässlich ist. Rausgehen Straßenfeste, Kollegenstammtisch, Gartenpartys, Sportveranstaltungen – in der Freizeit lohnen sich Aktivitäten, bei denen man Menschen treffen oder gemeinsam aktiv sein kann. Man kann sich aber auch ehrenamtlich engagieren. Regelmäßig etwas zu tun, das Spaß macht und zugleich Sinn stiftet, wirkt wie ein Energie-Booster für den Arbeitsalltag, so die Mitteilung. Einfach mal anrufen Nicht jede oder jeder braucht einen großen Freundeskreis, manchen reichen auch ein oder zwei enge Freundinnen oder Freunde. Diese Freundschaften sollten gepflegt werden, egal, wie wenig Zeit im Alltag bleibt. Als ersten Schritt schlägt die Krankenkasse vor, mindestens zwei Menschen pro Woche aus dem Freundes- oder Kollegenkreis anzurufen – und zwar einfach so, ganz ohne Grund. (AZ)