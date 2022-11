Landkreis Donau-Ries

Kreis Donau-Ries: Kostenschock in den Seniorenheimen und Kliniken

Plus Die Energiepreise schießen derzeit durch die Decke. Das stellt beispielsweise den BRK-Kreisverband vor Probleme. Wie hoch die Abschlagszahlungen ausfallen und wie man bei den Kreiskliniken reagiert.

Als Arthur Lettenbauer am Mittwoch zur Mittagszeit im Seniorenheim am Mangoldfelsen in Donauwörth die Post durchgeht, trifft ihn schier der Schlag – zumindest verschlägt es ihm erst mal die Sprache. Der Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) hat einen Brief des Stromversorgers erhalten. Und jene Abschlagsforderung hat es in sich.

