Landkreis Donau-Ries will noch mehr fürs Klima tun

Plus Wie kann man die Aktion „100.000 Bäume für den Landkreis“ weiter vorantreiben? Und wie könnte in Sachen Energie ein eigener Donau-Rieser Weg aussehen?

Wie funktioniert nachhaltiges Handeln und wie gehen wir mit dem Thema Energie generell richtig um? Im Umweltausschuss des Kreistages ging es um die bisherige Bilanz der Bemühungen des Landkreises bei diesen Themen. Dabei wurde unter anderem die von Landrat Stefan Rößle angeregte Aktion „100.000 Bäume für den Landkreis“ bewertet. Die Fraktionen waren sich parteiübergreifend einig, dass diese Initiative sehr positiv zu bewerten sei. Allerdings sei es noch ein weiter Weg bis zu diesem großen Ziel.

Derzeit seien rund 11.500 Bäume gemeldet, erklärte die Nachhaltigkeitsbeauftragte Tina Jahn. Die Aktion sollte in jedem Fall weitergeführt werden, da waren alle Ausschussmitglieder einhellig überzeugt. Wie dem Projekt noch etwas mehr Schwung verliehen werden könnte, darüber soll es im Juni einen runden Tisch mit verschiedenen Akteuren geben.