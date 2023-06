Literaturfestival: Finale mit regionalen Autoren

Am Sonntag lesen Hobbyschriftstellerinnen und -schriftsteller aus ihren Werken. Von 10 bis 17.30 Uhr öffnet das KunstMuseum Donau-Ries in Wemding seine Pforten.

Das Literaturfestival Nordschwaben ist für dieses Jahr streng genommen bereits beendet, erlebt gleichwohl am kommenden Wochenende noch ein besonderes Finale: Als Ergänzung zu den professionellen Akteuren stellen nämlich regionale Autorinnen und Autoren am Sonntag, 11. Juni, von 10 bis 17.30 Uhr im KunstMuseum Donau-Ries in Wemding ein abwechslungsreiches Programm vor.

Literatur trifft auf Kunst und Musik – so lautet das Motto. Der Verein der Freunde des KunstMuseums Donau-Ries lädt Besucherinnen und Besucher ein, in künstlerischer Kulisse abwechslungsreichen Lesungen einiger Mitglieder des Autorenclubs Donau-Ries zu lauschen. Landrat Stefan Rößle freut sich, dass sich auch Hobbyschriftsteller aus dem Landkreis im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben präsentieren können: "Wir möchten die regionale Literaturszene unterstützen und freuen uns, den Schriftstellerinnen und Schriftstellern eine Plattform bieten zu können, um noch bekannter zu werden."

Buntes Programm zum Thema „Vielfalt“

Nach der Begrüßung um 10.30 Uhr startet Gabriele Walter mit einer Romanlesung über die geheimnisvollen und gefährlichen Wege der Liebe, gefolgt von Annette Steinacker-Holst und Henrike Straub, die verschiedene Gedichte vortragen werden. Nach der Mittagspause liest der Abenteurer, Forscher und Drehbuchautor Jens Essig um 14.15 Uhr aus seinem historischen Roman über die Lechfeldschlacht.

Im Anschluss daran lässt Johann Enderle die Geschichte der Donauschwaben mit seinem Buch "Verdammt im Land der Partisanen" aufleben, welches durch die Vorführung des Films "Great" untermalt wird. Um 15 Uhr berichtet Harald Metz in der Afrika-Ausstellung des KunstMuseums über seine Erfahrungen in Afrika, gefolgt von passender Gitarrenmusik zum Buchtitel. Aus der Ferne Afrikas geht es mit Mundart von Alfred Bäuerle zurück in die Heimat, bevor die ausgebildete Geschichten- und Märchenerzählerin Petra Quaiser die Zuhörer in mystische Welten entführt. Zum Abschluss um 16.45 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher noch auf Gänsehautmomente mit dem Krimiautor Günter Schäfer freuen.

Alle Beteiligten freuen sich, dass es nun endlich losgehen kann

Der Eintritt zum Finale des Literaturfestivals beträgt 5 Euro. Inbegriffen ist neben den abwechslungsreichen Lesungen auch die Möglichkeit, das KunstMuseum Donau-Ries zu erkunden. Gefördert wird der Tag der regionalen Autoren durch das Regionalmanagement Donau-Ries. Regionalmanagerin Jennifer Werner begleitete das Projekt bereits von Beginn an und brachte alle Beteiligten an einen gemeinsamen Tisch. Nachdem der Tag der regionalen Autoren aufgrund der Pandemie einige Male verschoben werden musste, freuen sich alle, dass es nun endlich losgehen kann.

Lesen Sie dazu auch

Weitere Informationen zu den Projekten des Regionalmanagements in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit sind von der Regionalmanagerin Jennifer Werner per Mail an jennifer.werner@lra-donau-ries.de oder telefonisch unter der Nummer 0906/74338 sowie online unter www.donauries.bayern zu erhalten. (AZ)