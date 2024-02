NGG Schwaben hat eine neue Chefin

Laura Schimmel wurde mit einer großen Mehrheit gewählt. Sie will sich auch künftig verstärkt für die Branche einsetzen.

Laura Schimmel ist die neue Chefin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in der Region Schwaben, zu der auch der Landkreis Donau-Ries gehört. Sie wurde mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Die Geschäftsführerin der NGG Schwaben ist damit zuständig für die Belange der Beschäftigten in den Branchen der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung und der Gastronomie im Kreis Donau-Ries. Laura Schimmel ist seit 15 Jahren bei der Gewerkschaft aktiv. Der Gewerkschafterin gefällt besonders die thematische Vielfalt der NGG: „Egal ob Brauerin, Konditor, Lebensmitteltechnikerin, Rezeptionist oder Kellnerin – alle haben das Recht darauf, dass ihre Arbeit sich lohnt und sie nicht ausgebeutet werden“, sagt Schimmel.

Natürlich dürfe die neue Geschäftsführerin der Region Schwaben auch das „Sorgenkind Gastronomie“ nicht aus dem Blick verlieren. „Die Gastro-Branche steht immer noch vor großen Herausforderungen, denn sie leidet unter dem Fachkräftemangel wie keine andere Branche. Das ist bei den Arbeitsbedingungen aber auch kein Wunder“ stellt Schimmel fest.

Laura Schimmel will sich mit der NGG für die Branche einsetzen

Das vergangene Jahr sei sehr erfolgreich für die NGG in Bayern verlaufen, so konnte die Gewerkschaft in der Fleischindustrie ein Lohnplus von 13,5 Prozent verhandeln. In der Brotindustrie wurde der Lohn über drei Stufen um 9,9 Prozent angehoben und die Beschäftigten der Bäckereien können sich über durchschnittlich 250 Euro mehr auf dem Konto freuen. „Diese Verhandlungserfolge zeigen, dass es sich lohnt, für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Das Leben ist unvermindert teuer und da müssen die Löhne einfach mitziehen“, sagt Schimmel. (AZ)