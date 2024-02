Stimmen Sie jetzt für das schönste Mäschkerle im Kreis Donau-Ries ab!

Zahlreiche Bilder von tollen Mäschkerle sind in den vergangenen Wochen bei uns eingetrudelt. Jetzt müssen Sie sich entscheiden: Welches gefällt Ihnen am besten?

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist das schönste Mäschkerle im ganzen Land... -kreis Donau-Ries? Jetzt haben unsere Leserinnen und Leser die Qual der Wahl. Zahlreiche tolle Bilder von kreativen Kostümen haben uns in den vergangenen Wochen erreicht und wir haben sie in einer Bildergalerie online gestellt.

17 Bilder Stimmen Sie ab: Wer ist das schönste Mäschkerle im Kreis Donau-Ries? Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

Wer ist das schönste Mäschkerle im Kreis Donau-Ries?

Um für Ihren Favoriten abzustimmen, klicken Sie auf das Foto von dem Mäschkerle, das Ihnen am besten gefällt. Dafür haben Sie Zeit bis zum Rosenmontag um 23.59 Uhr. Die fünf Bilder, die bis dahin die meisten Klicks bekommen haben, gehen an eine neutrale Jury, bestehend aus Martina Bachmann, Redaktionsleiterin der Donauwörther Zeitung und Rieser Nachrichten, Ulrich Reitschuster, Präsident der Initiative Fasching Donauwörth, Tobias Altmann, Mit-Vorsitzender der Faschingsfreunde Megesheim, und Lena Erhardt vom Legoland Günzburg. Diese entscheidet über den endgültigen Gewinner oder die Gewinnerin.

Als Preis winken Tageskarten für die ganze Familie für das Legoland Günzburg. (lrs)