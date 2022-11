Landkreis Donau-Ries

vor 19 Min.

Wirtschaft in der Region befürchtet einen Teufelskreis

Bis in den Frühling hinein war die Stimmung in der Wirtschaft im Kreis Donau-Ries gut. Das hat sich gedreht. Vor allem in der Baubranche, aber auch im Bereich Gastronomie rechnet man mit deutlichen Rückgängen.

Plus Die Stimmung in den regionalen Betrieben ist laut IHK schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr. Industrie und Handel im Kreis Donau-Ries fordern ein entschlosseneres Handeln der Politik.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Gleiche Szene, gute drei Jahre zuvor: Die Auftragsbücher der hiesigen Unternehmen quillen über, es herrscht in der Region - nahezu - Vollbeschäftigung, die Betriebe sehen in ohnehin sonnigen Zeiten einer ebenso glänzenden Zukunft entgegen. Goldgräberstimmung. Die Atmosphäre jetzt in den Räumen der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Hindenburgstraße in Donauwörth: deutlich gedämpfter. Die Aussichten in den Augen von Industrie und Handel im November 2022 sind trübe, um es milde zu formulieren. Doch auch jetzt sind die Auftragsbücher gut gefüllt. Wie passt das zusammen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen