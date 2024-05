Nachträglich Sachbeschädigungen aus der Freinacht gemeldet

In Wemding und in Donaumünster wurden nachträglich Schäden aus der Freinacht gemeldet. Dabei entstand teils ein höherer Schaden.

In der Freinacht sind im Landkreis einige Schäden entstanden. Zwischen 22 Uhr und 22.45 Uhr sind in Donaumünster Dekorationskugeln von einem Gartenzaun in der Kirchstraße abgerissen worden. Teils wurden die Kugeln weggeworfen, teils auch mitgenommen. Auch an einer Lagerhalle in der Harburger Straße in Wemding wurden zwischen Dienstagabend und Donnerstag Scheiben eingeworfen. In beiden Fällen sind die Täter nicht bekannt. Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise unter Telefon 0906/706670. Der entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro. (AZ)