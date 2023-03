Lkw streift Flügel eines Windrades bei Langenaltheim

Ein Lkw-Fahrer meint, an dem auf der Straße stehenden Flügel eines Windrades nahe Langenaltheim vorbeizukommen. Die Sache geht glimpflich aus.

Ein Lkw-Fahrer hat im angrenzenden Mittelfranken nahe Langenaltheim einen nicht alltäglichen Beinahe-Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, sollten am Mittwoch in den frühen Morgenstunden drei Flügel an eine Windkraftanlage geliefert werden. Jeder Flügel wurde auf einem Spezialsattelzug von knapp 70 Metern Länge und vier Metern Breite transportiert.

In der letzten Kurve vor dem Ziel stellte ein Baum ein zunächst unüberwindbares Hindernis dar. Die drei Sattelzüge mussten auf der Staatsstraße abgestellt sowie die Straße selbst für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Ein Spezialkran musste kommen, um die Flügel auf den Sattelaufliegern anzuheben und so eine Weiterfahrt zu ermöglichen.

Gegen 10 Uhr waren die Arbeiten auf der Staatsstraße zugange, als ein Lkw-Fahrer vom Kreisverkehr Langenaltheim kommend in Richtung des gesperrten Arbeitsbereichs fuhr. Offenbar war der Fahrer der Meinung, an den abgestellten Sattelzügen vorbeizukommen, als er mit der Plane seines Lkw bereits am ersten Flügel vorbeistreifte. Weder am Flügel noch an dem Fahrzeug des Verursachers entstand ein Sachschaden. (AZ)

