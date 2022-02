Schneeglätte auf B2: Auto überschlägt sich

Auf der von Schnee bedeckten B2 ist am Montagabend im angrenzenden Mittelfranken ein Autofahrer spektakulär verunglückt.

Auf der von Schnee bedeckten B2 ist am Montagabend im angrenzenden Mittelfranken ein Autofahrer spektakulär verunglückt. Der 59-Jährige, der aus Fürth stammt, war auf der Bundesstraße in Richtung Norden unterwegs. Nachdem er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholt hatte, geriet sein Pkw beim Wiedereinscheren auf dem glatten Untergrund ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen eine Böschung und überschlug sich. Glücklicherweise blieb der Fahrer nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Am Auto entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)