Streicher bringen Schatten und Licht nach Leitheim

Das Noah-Quintett aus Hamburg entzückt mit einem dänischen Cellisten im Schloss Leitheim. Statt hanseatischer Backsteingotik hören die Gäste süddeutschen Rokoko.

Jeder Besucher der Leitheimer Konzerte sollte sich dem Ort aus Richtung Kaisheim nähern, die Ortsverbindungsstraße herunterfahren, auf das Schloss zu – wie damals die Kaisheimer Äbte, als sie zu ihrer Sommerresidenz fuhren. Dieser Blick auf das Schloss schenkt bereits die Vorfreude, die man empfinden darf, wenn man eines der dortigen Konzerte besuchen will. Dieses Mal eine Matinee mit dem Noah-Quartett aus Hamburg, das wiederum den dänischen Cellisten Troels Svane eingeladen hatte. Zu einem ambitionierten, anstrengenden, grandios gespielten Konzert in, wie Bettina Barbara Bertsch schelmisch sagte, süddeutschem Rokoko statt hanseatischer Backsteingotik. Als „Ensemble in Residence“ der Hamburger Elbphilharmonie durchaus mit einer gewissen Koketterie.

Matinee im Schloss Leitheim mit einem Hamburger Streichquartett

Mit zwei Miniaturen von Antonín Dvořák aus „Zypressen“ – 12 Stücke für Streichquartett o.op. , Nr. 11 Allegro scherzando – „Rings die Natur nun in Schlummern und Träumen“ und Nr. 12 Allegro animato – „Und fragst Du mich, warum mein Sang so stürmisch“ streichelte das hochgelobte Quartett (Alexandra Psareva und Michael Stürzinger Violine, Erik Wenbo Xu Viola, Bettina Barbara Bertsch Violoncello) sein Publikum, singend, und ganz im Sinne des gefürchteten, mächtigen Kritikers Eduard Hanslick: In Dvořáks Musik scheint immer die Sonne. Ein verspielter Auftakt, zum Entzücken der Zuhörer.

Vom „prähistorischen“ György Ligeti - er schrieb es 1953, vor seiner Flucht aus Ungarn, „für die Schublade“, folgte sein Streichquartett Nr. 1, „Métamorphoses Nocturnes“, das er mit nur fünf weiteren Stücken von seinen 114 Instrumentalkompositionen im Fluchtgepäck hatte.

Ein Werk der Avantgarde - nach Ligetis eigenen Worten gibt es doch einen tonalen Schwerpunkt, einen motivischen Kern, der melodisch und harmonisch in Variationen und Reprisen verändert wird. Für den Hörer sind es eine Vielzahl von Miniaturen, in einem Satz entgegen aller kammermusikalischen Tradition verknüpft. Ein in Musik verpackter Albtraum, oder ein gewaltvolles Roadmovie, oder Kindheitstraumata: Bertsch führte in ihrer Einführung die Vielzahl der Deutungen an. Im immens ausdrucksstarken Vortrag des exquisiten Noah-Quartetts erklingen verstörend in Töne gesetzte Ängste.

Jagende Geigen- und dunkle-Celloklänge

Ein Albtraum, wie ihn vermutlich jeder Mensch schon erlebt hat: Ruhiger Schlaf wird unterbrochen, jagende Furcht, Herzrasen; der Schläfer fällt trotzdem wieder in eine Zwischenwelt, in Schlaf, um erneut von nicht fassbaren Ängsten hochgetrieben zu werden. Jagende Geigenklänge, hart, unbarmherzig, fiebrig dissonant, vor dunkel dräuenden Celloklängen. Nur Dunkelheit. Manchmal klingt eine kleine Melodie an. Musik aus einer anderen Dimension, gewaltig, zu einem Alp geronnen. Das Quartett agiert mit ultimativer Raffinesse, Präzision, brillantem Verständnis, stellt die dem Werk innewohnende Komplexität und Intensität wunderbar aus. Frenetischer Beifall erklingt von einem hingerissenen Publikum!

Von Franz Schubert folgt das Quintett für zwei Violinen, Viola und zwei Violoncelli C-Dur D 956 mit den Sätzen Allegro, Adagio, Scherzo, Andante. Es scheint, als ob der Morgen anbricht: Schuberts wenige Monate vor seinem Tode 1828 komponiertes, letztes kammermusikalisches Werk, das als eines der klangschönsten Werke der Romantik gilt. Das in sich all die Qualitäten des Komponisten vereinigt, letztlich auch die Quintessenz seines Lebens ist. Melodische, entrückte Schönheit, Dramatik, und über all dem schwer fassbare Traurigkeit. All dies kommt in immer neuen Variationen zum Ausdruck.

Die Celli betören in ihren sehnsüchtigen Motiven, der Quintettklang ist von beispielloser Schönheit. Das wiederholt sich in allen Sätzen, die Virtuosität der Musiker artikuliert sich in den zarten Pizzicati, in Doppelgriffen, in all der ungeheuren Emotionalität, die Schubert diesem Werk einschrieb. Am Ende des Konzerts scheint der Applaus nicht enden zu wollen, als Dank gab es eine kleine Zugabe von Alberto Ginastera, „Argentinian Dance“.