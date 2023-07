Leitheim

12:05 Uhr

TriOdyssée spielt bei den Leitheimer Schlosskonzert einfach grandios

Plus Wie das TriOdyssée bei den Leitheimer Schlosskonzerten Kompositionen von Ravel und Beethoven in unsere Tage trug. Was das Ensemble dabei bot, war regelrecht berauschend.

Ein Kritiker ist gut beraten, wenn mit Superlativen haushalten kann. Indes: In diesem Falle fällt das schwer. Schon am Abend hatte bei den Sommerkonzerten auf Schloss Leitheim das Duo Runge-Ammon mit "Barock in blue" begeistert. Doch was das TriOdyssée bei der sonntäglichen Matinée bot, war schlicht und einfach grandios.

Mit Maurice Ravels einzigem und Beethovens "Erzherzog"-Trio standen sich hier zwei Werke in Kontrast und Dialog gegenüber, deren Entstehung ziemlich genau 100 Jahre auseinanderliegt und deren jüngeres wiederum etwas über 100 Jahre von uns heute entfernt ist. Das allerdings nur musikhistorisch betrachtet. Die künstlerische Aktualität beider steht nach dem schier berauschenden Konzert von TriOdysssée absolut außer Frage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

