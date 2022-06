Baustart für Donaubrücke bei Marxheim steht fest

Plus Seit über 20 Jahren soll die baufällige Donaubrücke bei Marxheim ersetzt werden. Jetzt gibt es einen Termin für den Baustart.

Lange wird es nicht mehr dauern, bis sich die Donaubrücke bei Marxheim zu einer Großbaustelle verwandeln wird. Der Baustart ist fixiert, Bayerns Bauminister Christian Bernreiter brachte die gute Nachricht für das gesamte Lechgebiet am Montag mit nach Marxheim. Vor Ort berichtete er, dass seit 23. Juni alle rechtlichen Fragen geklärt sind und dem Bau der neuen Brücke jetzt nicht mehr im Wege steht. Der Freistaat lässt sich die technisch aufwendige Lösung mit zwei Jahren Bauzeit mindestens 14 Millionen Euro kosten.