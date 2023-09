Einbrecher stiehlt hochwertige Angel-Ausrüstung in Marxheim

Ein Unbekannter verschafft sich unerlaubt Zugang zu einem Lagerraum in Marxheim. Der Täter entwendet Angeln und Elektromotoren.

Ein Einbrecher hat in Marxheim teures Angelmaterial gestohlen. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich der Unbekannte in der Zeit von Freitag bis Sonntag Zugang zu einem Lagerraum in der Bayernstraße. Die Beute hat einen hohen Wert.

Den Beamten zufolge schlug der Täter eine Scheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. In dem Garagenanbau, der einer Privatperson gehört, lagen hochwertige Angelausrüstung sowie Elektromotoren für Boote gelagert. Diese nahm der Einbrecher mit.

Die Beute in Marxheim hat einen Wert von mindestens 15.000 Euro

Der Schaden ist bislang nicht endgültig beziffert, beläuft sich aber ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 15.000 Euro. Da die Ausrüstung in der Halle von außen nicht sichtbar gelagert war, vermutet die Polizei eine gezielte Tat. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/70070 zu melden. (AZ)

