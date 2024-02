Unbekannter schlägt Scheibe an Auto in Schweinspoint ein

In Schweinspoint wird ein Pkw mutwillig beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat im Laufe des Montags in Schweinspoint ein Auto mutwillig beschädigt. Der Wagen stand laut Polizei von 7.50 bis 15.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Förderwerkstätte der Stiftung St. Johannes. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Inspektion in Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070.

Erst am Sonntag waren in Marxheim in der Bayernstraße an einem Pkw rundum die Scheiben zertrümmert sowie zwei Reifen zerstochen worden. (AZ)