3000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Ein Fahrer hatte nicht aufgepasst, als er einen Supermarkt-Parkplatz in Mertingen verließ.

Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro richtete der Fahrer eines Hyundais an, als er am Mittwoch gegen 15.30 Uhr vom Parkplatz eines Supermarktes in der Mertinger Bahnhofstraße auf die Bahnhofstraße einfahren wollte. Dabei übersah er offensichtlich einen in der Bahnhofstraße in Richtung Bäumenheimer Straße fahrenden Klein-Lkw und stieß mit ihm zusammen. Wie die Polizei Rain mitteilt, blieben beide Fahrer unverletzt. (AZ)