Mertingen

vor 18 Min.

Bauwillige in Mertingen benötigen weiterhin viel Geduld

Auch in Mertingen ist die Nachfrage nach Wohnraum gewaltig.

Plus Ein neues Baugebiet in Mertingen sowie Projekte privater Investoren müssen teils noch bürokratische Hürden nehmen. Derweil steht schon ein konkreter Zeitplan.

Von Helmut Bissinger

Wer sich in Mertingen ansiedeln will, muss sich weiterhin in Geduld üben. Offenbar gibt es vielfältige Bemühungen, Wohnraum zu schaffen, aber bis die bürokratisch notwendigen Hürden genommen sind, wird noch Zeit vergehen. Dies hat Bürgermeister Veit Meggle dem Gemeinderat bereits bei einer mehrstündigen Klausur klar gemacht. Dennoch hat er sich intensiv mit dem Antrag von Gemeinderat Stefan Vill auseinandergesetzt, der einen Zeitplan gefordert hat. Einen solchen gibt es nun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen