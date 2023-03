Mertingen

vor 17 Min.

Ein Opern-Wohlfühl-Konzert mit Manuel Kundinger in Mertingen

Plus Der Donauwörther Bariton Manuel Kundinger gastiert mit Freunden in Mertingen. Was sie zusammen präsentieren, macht das Publikum glücklich.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ein beschwingtes, großartig besetztes Ensemble, eine ausverkaufte Schulaula und langer, begeisterter Beifall: So hört es sich an, wenn der in Donauwörth geborene Bariton Manuel Kundinger mit Freunden in Mertingen ein Opern-Wohlfühl-Konzert präsentiert. Unterhaltung vom Feinsten, jeder Opern-Enthusiast wurde trefflich unterhalten! Nicht umsonst lautete die Abendvorgabe „Opern-Ohrwürmer“ – ein Versprechen.

