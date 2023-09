In Mertingen lebt die Klassik seit einem Vierteljahrhundert

Plus Der Kulturkreis Mertingen hatte vor 25 Jahren sein erstes Konzert. Seitdem wird viel Musik zelebriert – doch nicht nur das. Es gibt so viel mehr.

Mit einer hinreißenden Revue im Stile der Comedian Harmonists begann am 26. September 1998 eine Mertinger Erfolgsgeschichte, die sich zu jener Zeit niemand vorstellen wollte. Damals traten die fünf MEXX Brothers aus Augsburg auf und lösten etwas aus, das schon fast als Ära bezeichnet werden kann. Seither ist ein Vierteljahrhundert vergangen, und der Kulturkreis Mertingen hat in dieser Zeit das kulturelle Leben der Gemeinde sehr lebendig mitgestaltet.

Das einstige Team der Gründerväter und -mütter, das noch heute zusammenhält, war aus der Organisation eines Benefizkonzerts mit dem gebürtigen Mertinger und international renommierten Bassisten Peter Lika hervorgegangen. Lika war dann auch in der Anfangszeit Mentor und stetiger Mahner. Zum Team gehören und gehörten Bernd und Elisabeth Langer, Elmar und Martha Römer, Gisela Walter und Joachim Trabert, Barbara Zimmermann, Wesselina Dec, Brigitte Grüner und Günter Köhl um die Mertinger Kulturreferentin Ulrike Hampp-Weigand. Altbürgermeister Albert Lohner, sein Nachfolger, Bürgermeister Veit Meggle, und der jeweilige Gemeinderat förderten die kulturelle Arbeit über all die Jahre. Durch Zuschüsse des Bezirks Schwaben, des Landkreises Donau-Ries und weiterer Sponsoren erfährt der Kulturkreis weitere wertvolle Anerkennung.