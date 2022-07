Mertingen

In Mertingen soll ein Wohnbauprojekt im Ortskern verwirklicht werden

Der Investor Wohnbau Schwaben möchte in Mertingen ein neues Wohnquartier bauen. Es heißt "Wohnen am Mühlfeld" und umfasst vier Gebäude

Plus "Wohnen am Mühlenfeld" heißt das Wohnbauprojekt von bisher nie dagewesener Größe in Mertingen. Die Pläne des lokalen Investors begrüßen nicht alle.

Von Helmut Bissinger

Ein größeres Wohnbauprojekt hat es in der Geschichte Mertingens noch nicht gegeben: Private Investoren wollen in der Ortsmitte mit vier Gebäuden eine Baulücke schließen. Die Idee dazu haben sie bereits mehrmals im Gemeinderat vorgestellt, nun aber hat das Vorhaben einen Planungsstand erreicht, der das Gremium veranlasste, einen Bebauungsplan aufzustellen.

