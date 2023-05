Musikkapelle Mertingen spielt auf: Ein klangvolles Fest für Leib und Seele

Plus Im Stadel der Alten Brauerei in Mertingen spielt die heimische Musikkapelle. Diese zeigt sich bestens aufgelegt und präsentiert ein umfangreiches Programm.

Die Mertinger Musikkapelle hat den April mit einem fröhlichen Beisammensein, bei dem Leib und Seele nicht zu kurz kamen, ausklingen lassen: Im vollständig gefüllten Stadel der Alten Brauerei stellten sich zunächst spielfreudig das Jugendorchester unter Leitung von Kathrin Schweihofer und dann die große Blaskapelle mit Dirigent Vasyl Zakopets mit einem bunten blasmusikalischen Frühlingsstrauß vor.

Bei Wurstsalat, Schweinsbraten und bayerischem Bier durften sich die gut gelaunten Besucher von dem bestens aufgelegten Orchester mit einem bravourös gespielten Querschnitt ihres umfangreichen Programmes auf das Beste unterhalten lassen - von der Kuschelpolka, den Polkas "Zeitlos" von Michael Scharnagel, "La Brass Polka" von Christian Kramser, der "Sakvicka" , "Cipeckova" von Franz Xaver Holzhauser, die "Perger Polka" von Kurt Gäble, "eine letzte Runde" von Markus Nentwich, oder "Guten Abend, gute Nacht" von Alexander Stütz; etlichen Märschen wie "Der Anfang war Musik" und"Abel Tasman", "Das Kreuz des Südens", die wie die schwungvollen Polkas für optimale "Bierzeltstimmung" sorgten.