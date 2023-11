Narren in Mertingen begeben sich in die Natur

Faschingsauftakt in Mertingen: Es regieren jetzt Dana I. und Pascal I.. Die Tanzgruppen präsentieren sich.

Nach 268 Tagen ohne Fasching hat nun auch in Mertingen wieder die närrische Zeit begonnen. Die Faschingsfreunde begrüßten am Freitag ihre Gäste in der Aula der Antonius-von-Steichele Grundschule, um in die Saison zu starten.

Gemeinsam mit dem Komitee und der Zunftgruppe Mertinger Höllweiber wurde dies gefeiert. Die Saison steht unter dem Motto „Wetterspiel, Sommerwiese, Blumenuhr – die Mertinger Faschingsfreunde machen sich auf in die Natur“. Kinderhofmarschallin Josi Schwarz und Hofmarschallin Sandra Hurler moderierten die Präsentation der fünf Tanzgruppen mit rund 80 Tänzerinnen und Tänzern. Die sind bei den Showsternchen, den Dance Stars, der Teeny-Garde, der Prinzengarde und in der Showtanz-Formation „Dance Explosion“ zu sehen.

Zwölf Tänzerinnen und Tänzer in Mertingen werden geehrt

Eine Auszeichnung erhielten zwölf Tänzerinnen und Tänzer mit den BDK-Treue-Abzeichen in Bronze, Silber und Gold für ununterbrochene, tänzerische Leistungen. Mit dem letzten Walzer verabschiedeten sich die bisherigen Regenten, bevor sie ihre Amtsgeschäfte an die Nachfolger weitergaben. In einem Meer von Blumen zeigten sich Prinz Pascal I. von den klingenden Auen (Hieger) und Prinzessin Dana I. von den zauberhaften Blumenwiesen (Todd).

Bürgermeister Veit Meggle blieb keine Wahl mehr und er übergab ohne langes Zögern den Rathausschlüssel an das neue Prinzenpaar. Mit dem gemeinsamen Vereinstanz und einem kräftigen „Wella-Hoi“ wurde der offizielle Teil des Abends beendet. (AZ)